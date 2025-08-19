POL-ROW: ++ Polizei Scheeßel sucht Zeugen: Graffiti-Schmierereien an Bushaltestelle ++ Verkehrsunfall in Bremervörde: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt ++ Verkehrsunfall in Selsingen: Radfahrer verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme)

++ Polizei Scheeßel sucht Zeugen: Graffiti-Schmierereien an Bushaltestelle ++

Scheeßel. Zwischen dem 14.08. und 15.08.2025 (18:00 - 08:30 Uhr) haben Unbekannte zwei Wartehäuschen an der Bushaltestelle der Eichenschule/Beekeschule mit Fußballparolen beschmiert. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 04261/947-0.

++ Verkehrsunfall in Bremervörde: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt ++

Bremervörde. Am Montagmorgen (18.08.2025), gegen 07:58 Uhr, kam es in der Straße "Beim Schlagbaum" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin.

Eine 45-jährige Autofahrerin übersah beim Einfahren in den Einmündungsbereich die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 43-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

++ Verkehrsunfall in Selsingen: Radfahrer verletzt ++

Selsingen. Am Montagvormittag (18.08.2025), gegen 10:35 Uhr, kam es an der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen 69-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell