Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Scheeßel: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Am Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, kam es gegen 17:20 Uhr im Veerser Weg in Scheeßel zu einem Polizeieinsatz, der mit einem Widerstand endete.

Ein 20-jähriger Mann hatte seinen Pkw Seat auf einem Parkstreifen vor seinem Wohnhaus abgestellt und sollte von einer Streifenbesatzung kontrolliert werden. Anstatt der Kontrolle nachzukommen, ging er zügig in Richtung seiner Wohnung und versuchte sich so der Maßnahme zu entziehen. Als die Beamten den Mann Ansprachen beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte.

Als der aggressive Fahrzeugführer sich den Beamten in bedrohlicher Weise näherte, mussten dem Mann unter Einsatz von Reizstoff Handfesseln angelegt werden. Gegen die Maßnahmen wehrte sich der Mann körperlich. Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Widerstand leichte Verletzung, blieben aber dienstfähig.

Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Im weiteren Verlauf erlangten die Beamten Hinweise auf möglichen Drogenkonsum vor Fahrtantritt.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

