Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ A1: Mann wird von Lkw erfasst und verstirbt noch an der Unfallstelle ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 1 bei Sottrum ++

BAB 1/Sottrum. Gestern, gegen 08:05 Uhr, kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen, Höhe Rastanlage Grundbergsee, zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 59-jähriger Sattelzug-Fahrer auf der Autobahn, als sein Fahrzeug mutmaßlich einen technischen Defekt erlitt. Der Mann hielt auf dem Seitenstreifen an, wobei ein Teil des Fahrzeugs vermutlich in den rechten Fahrstreifen ragte. Der 59-Jährige stieg aus dem Führerhaus und begab sich zur Fahrzeugseite in Richtung der Fahrbahn.

Ein 55-jähriger Sattelzug-Fahrer im nachfolgenden Verkehr erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem liegengebliebenen Sattelzug. Der 59-jährige Liegenbleiber wurde ebenfalls von dem Sattelzug erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfende verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen über mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell