POL-ROW: ++ Unfall in Gyhum/Nartum: Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt ++ Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Rotenburg gesucht ++

++ Unfall in Gyhum/Nartum: Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt ++

Gyhum. Gestern, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 112 zwischen Nartum und Bockel zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein Pedelec-Fahrer mit einem Pkw und wurde lebensbedrohlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand kam der 69-jährige Mann aus einer angrenzenden Straße und wollte die K 112 überqueren. Dabei übersah er eine 33-jährige Autofahrerin, die in Richtung B 71 unterwegs war.

Der Pkw erfasste den Radfahrer, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

++ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht "Am Bullenberg" gesucht ++

Rotenburg. Am 11.08.2025, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Straße "Am Bullenberg" (zwischen Waffensen und Ahausen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Pkw-Fahrer oder einer -Fahrerin und einer E-Scooter-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 15-Jährige am Fahrbahnrand, als sie von einem Pkw überholt und dabei touchiert wurde. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Auch ihr E-Scooter wurde beschädigt.

Der oder die Unbekannte am Steuer eines schwarzen Pkw in der Größe eines VW Golf setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 entgegen.

++ Unfallflucht in der Burgstraße: Wer kann Hinweise geben? ++

Rotenburg. Am 13.08.2025, gegen 08:32 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wechselte der Fahrer oder die Fahrerin eines Pritschenwagens mit orangefarbenem Führerhaus und Anhänger den Fahrstreifen nach rechts, ohne ordnungsgemäß zu blinken. Dabei kam es zur Kollision mit einem schwarzen Volvo, der seitlich in gleiche Richtung fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Pritschen-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 entgegen.

