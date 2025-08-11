Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wegen Tumultlage: Großeinsatz im Rotenburger Krankenhaus ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am späten Sonntagabend (10.08.2025) kam es im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg zu einer mehrstündigen Tumultlage, die nur durch den Einsatz starker Polizeipräsenz beendet werden konnte.

Hintergrund war das Ableben eines erkrankten Mannes auf einer Station des Krankenhauses. In der Folge randalierten Familienangehörige und griffen das Krankenhauspersonal verbal sowie körperlich an. Ein Arzt wurde hierbei durch die Angreifer leicht verletzt. Zusätzlich erschienen weitere Angehörige der Familie im Krankenhaus, die zum Teil ebenfalls randalierten.

Durch intensive Gespräche gelang es den alarmierten Einsatzkräften, die Lage zu beruhigen und weiteren Zulauf durch Familienmitglieder zu unterbinden. Die verbliebenen Angehörigen verließen das Krankenhaus schlussendlich ohne weitere Zwischenfälle. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell