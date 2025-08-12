Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ A1: Schwerer Verkehrsunfall mit mehrstündiger Vollsperrung ++ Schwerpunktkontrollen Geschwindigkeit/Abstand: Ergebnisse ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Horstedt. Am 11.08.2025, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil und mehreren Pkw. Vier Personen wurden leicht, eine Person schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem VW auf der linken Spur der dreispurigen Autobahn und wechselte auf die mittlere Spur. Dort befand sich ein 63-Jähriger mit einem Wohnmobil (Fiat). Beim Spurwechsel erfasste der VW das Heck des Wohnmobils. Durch die Wucht prallte das Wohnmobil gegen einen Lkw auf der rechten Spur, kippte anschließend um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Herabfallende Trümmerteile beschädigten zudem einen herannahenden Sattelzug.

Der 63-jährige Mann am Steuer des Wohnmobils wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im VW saßen - neben dem 55-jährigen Fahrzeugführer - eine 57-jährige Mitfahrerin, ein 55-jähriger Mitfahrer sowie eine 49-jährige Mitfahrerin - alle erlitten leichte Verletzungen. Der 42-jährige Lkw-Fahrer und der 27-jährige Sattelzugfahrer blieben unverletzt.

Die A1 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis etwa 19:00 Uhr an, es bildete sich kilometerlanger Stau.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang - insbesondere, warum der VW-Fahrer das Wohnmobil übersah - dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei.

++ Schwerpunktkontrollen Geschwindigkeit/Abstand: Ergebnisse ++

Landkreis Rotenburg (Wümme). Wie angekündigt führte die Polizei in der vergangenen Woche Schwerpunktkontrollen zu Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand im gesamten Landkreis durch. Dabei wurden über 700 Fahrzeuge überprüft.

In 21 Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchsten Werte:

- Ein 68-jähriger Mann wurde in einer 30er-Zone mit 68 km/h gemessen. - Eine Frau fuhr mit 77 km/h durch den Ort Worth.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei wird auch künftig verstärkt auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit achten und unangekündigte Messungen durchführen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit gehört im Landkreis Rotenburg (Wümme) jedes Jahr zu den Hauptunfallursachen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell