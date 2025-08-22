Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburg: Polizei stoppt randalierenden Patienten im Diako - zwei Beamte leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Donnerstagmittag (21.08.2025), gegen 12:10 Uhr, mussten Beamte der Rotenburger Polizei auf eine Station des Agaplesion Diakonieklinikums zur Unterstützung eilen. Grund war ein 20-jähriger Patient, der sich äußerst aggressiv verhielt und mit einer Metallstange - einem Teil des Krankenhausbetts - auf medizinische Geräte und weiteres Inventar einschlug.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte schlug der Mann dann gezielt mit der Metallstange in Richtung der Beamten. Ein 32-jähriger Polizeioberkommissar wurde dabei am Kopf getroffen und leicht verletzt. Eine 41-jährige Polizeioberkommissarin erlitt Kratzwunden am Unterarm. Beide blieben trotz der Verletzungen dienstfähig.

Der 20-jährige Beschuldigte konnte schließlich überwältigt werden.

Bei dem Mann handelt es sich um denselben 20-Jährigen, der bereits am Abend zuvor in Zeven im Stadtpark durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Auch dort musste er durch die Polizei unter erheblichem Widerstand fixiert werden.

Die Polizei leitete erneut entsprechende Strafverfahren ein.

