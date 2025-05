Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch mit Gullydeckel

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Sachsenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Unbekannten gegen 04:00 Uhr die Eingangstür mit einem Gullydeckel ein, um sich so Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Auf der Videoüberwachung ist zu erkennen, dass die Täter eine erhebliche Menge an Zigarettenschachteln in einem großen Beutel verstauen, sich anschließend in ein Auto setzten (eventuell silberner Kleinwagen) und in Richtung Cheruskerstraße flüchten.

Personenbeschreibung: 1. Person:

- ca. 1,80 m - schlank - blaue Jacke (silberne Applikation auf beiden Schultern) - schwarze Hose - schwarze Schuhe - orangene Handschuhe

2. Person:

- ca. 1,80 m - korpulente Statur - schwarze Jacke (silberne Applikation auf beiden Schultern) - schwarze Schuhe - schwarze Hose - orangene Handschuhe

Hinweise werden von der Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell