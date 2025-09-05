Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrer gestürzt, Schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (04.09.) um 23.35 Uhr ist die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Surenburgstraße gerufen worden. Ein 51-jähriger Mann aus Hörstel fuhr mit seinem Pedelec vom Schwarzen Weg auf die Surenburgstraße. Er wollte auf den Geh- und Radweg fahren und fuhr dabei über einen Grünstreifen. Das Pedelec touchierte die Kante des Radwegs, der Fahrer kam ins Straucheln und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

