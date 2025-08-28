Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kleinkraftrad entwendet: Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (27. August 2025) wurde im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 18:30 Uhr an der Krefelder Straße ein schwarz/anthrazitfarbiges Kleinkraftrad (Hersteller: Taizhou) entwendet. Die 58-jährige Halterin aus Geldern hatte den Roller, welcher zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 124CIZ trug, in einer Parkbucht abgestellt und im Bereich des Vorder- und Hinterrades sowie am Lenker gesichert gehabt.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (tsb)

