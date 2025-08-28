POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall
63-Jährige stürzt mit Elektroscooter
Emmerich Klein-Netterden (ots)
Am Mittwoch (27. August 2025) gegen 16:50 Uhr war eine 63-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Flassertweg in Richtung Speelberger Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Emmericherin auf gerader Strecke ohne Fremdeinwirkung. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug die 63-Jährige einen Helm. (cs)
