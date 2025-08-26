POL-KLE: Goch - Einbruch in Imbisswagen: Diebe entwenden Kasse und Lebensmittel
Goch (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag (23. August 2025), 19:00 Uhr und Montag (25. August 2025), 06:00 Uhr Zutritt zu dem verschlossenen Imbisswagen. Sie lösten das Scharnier des Schlosses und entwendeten die Kasse, die einen dreistelligen Geldbetrag enthielt. Auch sämtliche im Imbisswagen befindlichen Lebensmittel nahmen die Täter mit.
Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02823 1080 zu melden. (se)
