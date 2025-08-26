PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw am Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (25. August 2025) kam es zwischen 13:50 Uhr und 14:55 Uhr am Issumer Tor in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Gelderner hatte sein Fahrzeug, einen blauen Opel Vectra, auf einer Parkfläche parallel zur Fahrbahn abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

