Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht: Fahrzeugteil an Unfallstelle sichergestellt

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. August 2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (21. August 2025), 19:00 Uhr kam es an der Nordstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem Kenntnisstand die Nordstraße in Fahrtrichtung Hubertusstraße befuhr und dann im Bereich einer Garagenzufahrt sein Fahrzeug wendete, wurde dabei ein Zaun sowie ein Laternenmast beschädigt. Aufgrund eines an der Unfallörtlichkeit sichergestellten Karosserie-/Fahrzeugteils (Prallschutz) geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass der Unfallverursacher in einem Lkw oder Lieferwagen unterwegs war und sich dann von der Unfallstelle entfernte.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell