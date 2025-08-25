PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zwei Aufsitzrasenmäher von Vereinsgelände entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (22. August 2025), 12:00 Uhr und Sonntag (24. August 2025), 07:45 Uhr kam es am Sanger Weg in Straelen zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter beschädigten das Tor eines Vereinsgeländes und drangen so auf das Gelände vor. Dort wurde durch die Täter die Tür eines Geräteschuppens beschädigt und zwei Aufsitzrasenmäher (Hersteller: Husqvarna) sowie eine Wildkamera entwendet.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

