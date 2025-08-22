PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Straßenverkehrsgefährdung durch zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer: Motorrad und Zaun beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (22. August 2025) kam es gegen 03:00 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 35-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem schwarzen Motorrad (Yamaha), auf welchem sich auch ein 31-Jähriger aus Emmerich saß, den Borgheeser Weg in Fahrtrichtung Hüthumer Straße. Dabei verlor der Emmericher die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem Zaun. Während am Motorrad und am Zaun Sachschaden entstand, blieben die Männer unverletzt.

Eine Zeugin hatte den Knall wahrgenommen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve trafen die beiden Emmericher an der Unfallörtlichkeit an und stellten dabei fest, dass das Kennzeichen welches sich am Motorrad befunden hatte, als verloren gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Kennzeichen wurde, genau wie das Motorrad, sichergestellt. Aufgrund der Vermutung des Alkoholkonsums wurde beim 31-Järhrigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Dem 35-jährige Fahrer, welcher aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr im Stande war einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

