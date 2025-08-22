PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Klosterstraße an einem Vormittag: Polizei bittet um Hinweise

Rees (ots)

Innerhalb weniger Stunden wurden zwei geparkte Fahrzeuge am Donnerstag (22. August 2025) auf der Klosterstraße in Rees beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne den Verkehrsunfall oder ihre Beteiligung zu melden.

Um 09:50 Uhr hatte die Halterin eines grauen Dacia ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Klosterstraße abgestellt. Als die 56-Jährige gegen 11:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel ihres PKW fest. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass der geparkte Dacia beim Vorbeifahren von einem anderen Kraftfahrzeug beschädigt wurde.

Die zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich um 11:02 Uhr. Dabei wurde ein blauer Ford Fiesta, welcher an der Klosterstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen war, am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Aufgrund von Bildern einer Überwachungskamera geht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die Beschädigungen durch einen schwarzen Kombi entstanden sind.

Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten nimmt die Polizei Emmerich unter 02822-7830 entgegen. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren