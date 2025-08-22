Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Klosterstraße an einem Vormittag: Polizei bittet um Hinweise

Rees (ots)

Innerhalb weniger Stunden wurden zwei geparkte Fahrzeuge am Donnerstag (22. August 2025) auf der Klosterstraße in Rees beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne den Verkehrsunfall oder ihre Beteiligung zu melden.

Um 09:50 Uhr hatte die Halterin eines grauen Dacia ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Klosterstraße abgestellt. Als die 56-Jährige gegen 11:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel ihres PKW fest. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass der geparkte Dacia beim Vorbeifahren von einem anderen Kraftfahrzeug beschädigt wurde.

Die zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich um 11:02 Uhr. Dabei wurde ein blauer Ford Fiesta, welcher an der Klosterstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen war, am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Aufgrund von Bildern einer Überwachungskamera geht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die Beschädigungen durch einen schwarzen Kombi entstanden sind.

Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten nimmt die Polizei Emmerich unter 02822-7830 entgegen. (se)

