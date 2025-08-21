Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Verkehrsunfallflucht - Fahrzeughalter wurde durch einen Knall geweckt

Geldern (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (19. August 2025), 18:00 Uhr und Mittwoch (20. August 2025), 14:30 Uhr wurde ein blauer BMW auf dem Nordwall beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen in einer der Parkbuchten vor dem Amtsgericht abgestellt. Als er am Dienstagnachmittag zu seinem BMW zurückkehrte, bemerkte er den Schaden. In der Nacht hatte er einen "Knall" wahrgenommen, diesen aber nicht zuordnen können. Anhand der Beschädigungen, die sich über die gesamte linke Fahrzeugseite erstrecken, hat nach aktuellem Kenntnisstand ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Unfall bei der Vorbeifahrt mit einem Kraftfahrzeug verursacht. Ohne den Verkehrsunfall zu melden, entfernte sich der Verursachende von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu machen können.

Hinweise bitte unter Telefon 01831-1250 (se).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell