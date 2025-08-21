Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Kabel aus Bauwagen entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (16:15 Uhr) und Mittwochmorgen (20. August 2025, 06:50 Uhr) kam es an einer Baustelle an der Straße Puttenbruch zu einem Diebstahl. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Bauwagen und entwendeten dort mehrere Meter Stromkabel.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 bei der Kriminalpolizei Goch zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell