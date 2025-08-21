PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Kabel aus Bauwagen entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (16:15 Uhr) und Mittwochmorgen (20. August 2025, 06:50 Uhr) kam es an einer Baustelle an der Straße Puttenbruch zu einem Diebstahl. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Bauwagen und entwendeten dort mehrere Meter Stromkabel.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 bei der Kriminalpolizei Goch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:03

    POL-KLE: Straelen - Diebstahl von Kupferleitungen: Täter lassen Pedelecs am Tatort zurück

    Straelen (ots) - Am Montag (18. August 2025) kam es im Zeitraum zwischen 09:25 Uhr und 10:50 Uhr auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Leuther Landstraße zu einem schweren Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter legten an zwei Stellen innerhalb des umfriedeten Geländes Kupferleitungen frei, um sie zu entwenden. Die Täter wurden bei der Tatausführung von ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:16

    POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf Parkplatz beschädigt

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am heutigen Mittwoch (20. August 2025) kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein schwarzer VW Golf Combi im Bereich der Fahrertür beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, einem Parkplatz ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:22

    POL-KLE: Emmerich - Roller vor Wohnhaus gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

    Emmerich (ots) - Ein blaues Kleinkraftrad der Marke "Yuki" wurde im Zeitraum von Samstag (16. August 2025), 16:00 Uhr, bis Montag (18. August 2025), 07:00 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug mit dem ausländischen Kennzeichen 2Z9095 war zur Tatzeit auf der Frankenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822-7830 entgegen. (se) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren