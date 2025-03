Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Chemischer Geruch aus Mehrfamilienhaus gemeldet - Feuerwehren im Einsatz

Am Sonntagmittag, den 09.03.2025, wurde die Feuerwehr Westerburg aufgrund eines unklaren chemischen Geruchs in einem Mehrfamilienhaus in die Bahnhofsstraße in Westerburg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein nicht identifizierbarer Geruch im Eingangsbereich wahrgenommen. Ein Trupp rüstete sich unverzüglich mit Atemschutz und einem Mehrgasmessgerät aus, um die Quelle des Geruchs zu ermitteln.

Da das Messgerät der Feuerwehr Westerburg keine Gefahrstoffe feststellen konnte, der Geruch jedoch weiterhin wahrnehmbar war, wurde zur Unterstützung die Feuerwehr Rennerod als Teileinheit des Gefahrstoffzuges des Westerwaldkreises hinzugezogen. Nach Eintreffen der Spezialkräfte wurden weitere umfangreichere Messgeräte eingesetzt und sämtliche Wohnungen kontrolliert. Zudem wurde der DRK Ortsverband Westerburg für eine eventuelle sanitätsdienstliche Betreuung der Einsatzkräfte alarmiert. Da einige Bewohner der betroffenen Wohnungen nicht anwesend waren, jedoch eine Gefährdung bestand, wurden nach Rücksprache mit der Polizei einzelne Wohnungstüren gewaltsam geöffnet und die Wohnungen betreten. Trotz der umfangreichen Maßnahmen konnten durch die Feuerwehrkräfte keine Messergebnisse erzielt werden. Das Gebäude wurde daraufhin mit einem Überdrucklüfter belüftet.

Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wurden alle Wohnungen nochmals zusammen mit der Polizei kontrolliert. Auch hierbei konnten seitens der Feuerwehr keine Gefahren festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde daraufhin der Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat. Es wurden keine Personen verletzt.

Für die Feuerwehren war der Einsatz gegen 14:00 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam, FF VG Westerburg, Gefahrstoffzug Westerwaldkreis TE Rennerod

Weitere Hilfsorganisationen:

DRK OV Westerburg, Polizei, Rettungsdienst Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

47

