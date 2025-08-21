Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl von Kupferleitungen: Täter lassen Pedelecs am Tatort zurück

Straelen (ots)

Am Montag (18. August 2025) kam es im Zeitraum zwischen 09:25 Uhr und 10:50 Uhr auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Leuther Landstraße zu einem schweren Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter legten an zwei Stellen innerhalb des umfriedeten Geländes Kupferleitungen frei, um sie zu entwenden. Die Täter wurden bei der Tatausführung von Zeugen überrascht und ergriffen auf ihren mitgeführten Pedelecs die Flucht. Hierbei stürzten sie mit den Zweirädern, flüchteten dann aber weiter zu Fuß und entfernten sich vom Gelände. Die Pedelecs ließen sie zurück. In den Fahrradtaschen befand sich mögliches Tatwerkzeug sowie Kupferreste.

Beschreibung Täter 1:

- männlich - ca. 30-45 Jahre alt - trug eine schwarze Jacke - war maskiert

Beschreibung Täter 2:

- männlich - ca. 30-45 Jahre alt - bekleidet mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen Weste und einer schwarzen Hose - trug eine schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 02831-1250 Hinweise zum Sachverhalt entgegen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell