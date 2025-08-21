Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Achtung, die Schule startet!

Tipps der Polizei für einen sicheren Schulweg

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Bald ist es soweit: In der kommenden Woche beginnt in NRW das neue Schuljahr. Auch unsere i-Dötzchen im Kreis Kleve starten dann erstmals in die spannende Schulzeit. Gerade für die Jüngsten ist der tägliche Weg zur Schule oft mit Risiken verbunden, da sie noch nicht über ausreichend Erfahrung und Gefahrenbewusstsein im Straßenverkehr verfügen. Die Polizei im Kreis Kleve möchte, dass die Kleinen sicher und gut zur Schule kommen. Die Beamten des Verkehrsdienstes werden daher an den ersten Schultagen an den Grundschulen im Kreis für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen. Aber auch die Eltern können im Vorfeld schon einiges tun, damit die kleinen Schulanfänger und auch ältere Kinder gut und sicher ankommen.

Unsere Tipps für einen sicheren Schulweg:

- Üben Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern den Weg zur Schule. Denken Sie daran, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. Ein kleiner Umweg etwa über Straßen mit Gehwegen, Fußgängerampeln, Mittelinseln auf der Fahrbahn und guter Beleuchtung kann Gefahrensituationen vermeiden. - Der Klassiker: Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es vor dem Überqueren einer Straße erst nach links, dann nach rechts und wieder nach links schauen soll. Das gilt auch bei Zebrastreifen. Sollten sich dort Autos nähern, dann besser wörtlich auf Nummer sicher gehen und warten, bis die Autos gehalten haben. - Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht einfach über die Straße laufen soll, wenn auf der anderen Seite beispielweise ein Freund steht und ruft. - Ein Perspektivwechsel hilft: Lassen Sie sich doch einfach mal den Weg und die Dinge, auf die geachtet werden muss, von Ihrem Kind erklären. So können Sie sichergehen, dass es alles verstanden hat. - Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, dann beachten Sie bitte die dortigen Halte- und Parkverbote. Denken Sie daran, dass parkende Autos aus der Perspektive der Kleinen, die zu Fuß unterwegs sind, die Sicht auf die Straße verschlechtern.

Wir erinnern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer noch einmal an ihre Vorbildfunktion. Kinder lernen oftmals durch Nachahmung. Seien Sie sich Ihrer Außenwirkung bewusst und verhalten Sie sich im Straßenverkehr korrekt, ob als Fahrzeugführer, Radfahrer oder als Fußgänger. Im Umfeld der Schulen sollten Sie sich zudem unbedingt an die vorgegebene Geschwindigkeit halten und stets aufmerksam und bremsbereit bleiben.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr und den i-Dötzchen eine prall gefüllte Schultüte!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell