Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Achtung, die Schule startet! / Tipps der Polizei für einen sicheren Schulweg
Kreis Kleve (ots)

Bald ist es soweit: In der kommenden Woche beginnt in NRW das neue Schuljahr. Auch unsere i-Dötzchen im Kreis Kleve starten dann erstmals in die spannende Schulzeit. Gerade für die Jüngsten ist der tägliche Weg zur Schule oft mit Risiken verbunden, da sie noch nicht über ausreichend Erfahrung und Gefahrenbewusstsein im Straßenverkehr verfügen. Die Polizei im Kreis Kleve möchte, dass die Kleinen sicher und gut zur Schule kommen. Die Beamten des Verkehrsdienstes werden daher an den ersten Schultagen an den Grundschulen im Kreis für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen. Aber auch die Eltern können im Vorfeld schon einiges tun, damit die kleinen Schulanfänger und auch ältere Kinder gut und sicher ankommen.

Unsere Tipps für einen sicheren Schulweg:

   - Üben Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern den Weg zur Schule. Denken
     Sie daran, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. 
     Ein kleiner Umweg etwa über Straßen mit Gehwegen, 
     Fußgängerampeln, Mittelinseln auf der Fahrbahn und guter 
     Beleuchtung kann Gefahrensituationen vermeiden.
   - Der Klassiker: Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es vor dem Überqueren
     einer Straße erst nach links, dann nach rechts und wieder nach 
     links schauen soll. Das gilt auch bei Zebrastreifen. Sollten 
     sich dort Autos nähern, dann besser wörtlich auf Nummer sicher 
     gehen und warten, bis die Autos gehalten haben.
   - Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht einfach über die Straße 
     laufen soll, wenn auf der anderen Seite beispielweise ein Freund
     steht und ruft.
   - Ein Perspektivwechsel hilft: Lassen Sie sich doch einfach mal 
     den Weg und die Dinge, auf die geachtet werden muss, von Ihrem 
     Kind erklären. So können Sie sichergehen, dass es alles 
     verstanden hat.
   - Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, dann beachten 
     Sie bitte die dortigen Halte- und Parkverbote. Denken Sie daran,
     dass parkende Autos aus der Perspektive der Kleinen, die zu Fuß 
     unterwegs sind, die Sicht auf die Straße verschlechtern.

Wir erinnern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer noch einmal an ihre Vorbildfunktion. Kinder lernen oftmals durch Nachahmung. Seien Sie sich Ihrer Außenwirkung bewusst und verhalten Sie sich im Straßenverkehr korrekt, ob als Fahrzeugführer, Radfahrer oder als Fußgänger. Im Umfeld der Schulen sollten Sie sich zudem unbedingt an die vorgegebene Geschwindigkeit halten und stets aufmerksam und bremsbereit bleiben.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr und den i-Dötzchen eine prall gefüllte Schultüte!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 09:13

    POL-KLE: Goch: Kabel aus Bauwagen entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

    Goch (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (16:15 Uhr) und Mittwochmorgen (20. August 2025, 06:50 Uhr) kam es an einer Baustelle an der Straße Puttenbruch zu einem Diebstahl. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Bauwagen und entwendeten dort mehrere Meter Stromkabel. Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 bei der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:03

    POL-KLE: Straelen - Diebstahl von Kupferleitungen: Täter lassen Pedelecs am Tatort zurück

    Straelen (ots) - Am Montag (18. August 2025) kam es im Zeitraum zwischen 09:25 Uhr und 10:50 Uhr auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Leuther Landstraße zu einem schweren Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter legten an zwei Stellen innerhalb des umfriedeten Geländes Kupferleitungen frei, um sie zu entwenden. Die Täter wurden bei der Tatausführung von ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:16

    POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf Parkplatz beschädigt

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am heutigen Mittwoch (20. August 2025) kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein schwarzer VW Golf Combi im Bereich der Fahrertür beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, einem Parkplatz ...

    mehr
