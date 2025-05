Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Kreuzerweg

Grünstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Südring/Kreuzerweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw den Südring hoch in Richtung Sausenheimer Straße. An der Kreuzung zum Kreuzerweg übersah sie das dort neulich aufgestellte Stoppschild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw auf dem Kreuzerweg. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. insgesamt 7000 Euro. Eine Fahrzeuginsassin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Vor kurzem kam es u.a. an diesem Kreuzungsbereich aufgrund der Fahrradstraße zu einer Änderung der Vorfahrtsregelung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell