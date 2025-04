POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Bad Dürkheim (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in der Innenstadt von Bad Dürkheim zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in geparkte Personenkraftwagen. In allen drei Fällen gelangten die Täter durch Einschlagen von Seitenscheiben in das Fahrzeuginnere und entwendeten dort Wertgegenstände sowie Bargeld. Der erste Vorfall ereignete sich in der Kurbrunnenstraße im Zeitraum vom 25.04.2025, 18:00 Uhr bis ...

mehr