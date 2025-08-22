Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Seitenabstand zu gering: 16-jähriger Radfahrer bei Überholvorgang durch PKW schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (21. August 2025)kam es gegen 16:30 Uhr in Emmerich-Elten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Niederländer (Venray) befuhr mit einem Ford Kuga die Lobither Straße in Fahrtrichtung Elten. Vor ihm, in gleicher Fahrtrichtung, fuhr ein 16-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden (Lobith). Als der 34-Jährige mit seinem PKW den Radfahrer überholte, unterschritt er den erforderlichen Seitenabstand. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der 16-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Niederländer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, erlitt schwere Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell