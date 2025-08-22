Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw im Bereich der Heckklappe beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (21. August 2025) kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr an der Straße "Bormig" in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein im Grünstreifen abgestellter Mercedes Vito im Bereich der Heckklappe beschädigt. Der 39-jährige Nutzer des Wagens informierte nach Bekanntwerden der Verkehrsunfallflucht die Polizei, welche nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgeht, dass die Beschädigungen durch einen rohrartigen Gegenstand (bspw. auf dem Auflieger eines Baustellenfahrzeugs) entstanden sind.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

