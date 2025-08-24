Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl von einem Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht auf Sonntag den 24.08.2025, wurde von einem Gehöft an der Straße Winternam ein Wohnwagen der Marke Hobby Typ 680 entwendet. Am Wohnwagen war das amtliche Kennzeichen KLE-QQ849 angebracht. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl oder dem Verbleib des Wohnwagens, bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell