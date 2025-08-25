Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Zwei Rennradfahrer verletzen sich bei Kollision am Eltener Berg - 75-Jähriger schwerverletzt im Krankenhaus

Emmerich (ots)

Am Freitag (22. August 2025) um 12:48 Uhr befuhren ein 75-Jähriger und ein 65-Jähriger, beide mit Wohnsitz in den Niederlanden, mit ihren Rennrädern die Lindenallee in Emmerich-Elten bergab in Richtung Bergstraße. Die Senioren waren Teil einer größeren Gruppe von Rennradfahrern und fuhren unmittelbar hintereinander. Die Gruppe beabsichtigte, nach rechts in den Plagweg einzubiegen. Als der vorausfahrende 65-Jährige aus Zwolle bemerkte, dass er die Einfahrt in den Plagweg verpasst hatte, bremste er sein Rennrad stark ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden 65-Jährigen. Beide stürzten, wobei sich der 65-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der 75-Jährige, ebenfalls aus Zwolle, erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Senioren trugen einen Fahrradhelm. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell