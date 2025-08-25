Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum: Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Issum (ots)

Am Sonntag (24. August 2025) um 21:05 Uhr befuhr ein 59-jähriger Issumer mit seinem Pedelec einen von der Weseler Straße abgehenden Schotterweg. Dieser Weg bildet die Zufahrt zu einzelnen Wohnanschriften an der Weseler Straße.

Der Issumer geriet mit seinem Zweirad ohne Fremdeinwirkung ins Wanken und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige trug bei dem Sturz keinen Fahrradhelm. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell