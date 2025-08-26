Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte durchsuchen Räumlichkeiten und entwenden Schmuck

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (25. August 2025) kam es zwischen 09:46 Uhr und 10:50 Uhr an der Kapellenstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Tür sowie ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter, entwendeten mehrere Schmuckgegenstände (Perlen- und Goldschmuck) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

