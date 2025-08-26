PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl auf dem Parkplatz Klosterplatz: Unbekannte Täter entwenden Motorroller

Goch (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mittwoch (20. August 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (24. August 2025), 10:30 Uhr einen Motorroller (Marke: Standard Motor). Der Roller war durch den 34-jährigen Fahrzeughalter aus Kevelaer auf dem Parkplatz am Klosterplatz abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert worden. Zum Tatzeitpunkt war das amtliche Kennzeichen 459JFO am Fahrzeug angebracht.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.(se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:20

    POL-KLE: Geldern - Pkw am Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Geldern (ots) - Am Montag (25. August 2025) kam es zwischen 13:50 Uhr und 14:55 Uhr am Issumer Tor in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Gelderner hatte sein Fahrzeug, einen blauen Opel Vectra, auf einer Parkfläche parallel zur Fahrbahn abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:29

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 33. Kw (18. bis 24. August 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren