Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl auf dem Parkplatz Klosterplatz: Unbekannte Täter entwenden Motorroller

Goch (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mittwoch (20. August 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (24. August 2025), 10:30 Uhr einen Motorroller (Marke: Standard Motor). Der Roller war durch den 34-jährigen Fahrzeughalter aus Kevelaer auf dem Parkplatz am Klosterplatz abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert worden. Zum Tatzeitpunkt war das amtliche Kennzeichen 459JFO am Fahrzeug angebracht.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.(se)

