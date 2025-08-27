Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Wertgegenstände aus Mannschaftskabine und Pkws entwendet: Täter ziehen Tabakwaren mit entwendeter Kreditkarte

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Sonntag (24. August 2025) wurden zwischen 14:15 Uhr und 17:00 Uhr an der Schulstraße in Bedburg diverse Wertgegenstände aus einer Mannschaftskabine entwendet. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass sich zwei männliche Täter Zutritt zur unverschlossenen Kabine verschafften und aus mehreren abgestellten Taschen diverse Wertgegenstände (Schmuck, Geldbörsen mit Ausweisdokumenten sowie Bargeld, Autoschlüssel) entwendeten. Die Täter durchsuchten im Anschluss einen abgestellten grauen VW Polo und entwendeten einen USB-Adapter. Mit einer zuvor entwendeten Kreditkarte zogen die Täter, an einem Zigarettenautomaten an der Peter-Eich-Straße, mehrere Tabakwaren.

Die beiden Täter können aufgrund von Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden

Täter 1:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 180cm groß - athletische Figur - südeuropäisches Aussehen - Vollbart - schwarz gekleidet

Täter 2:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 180cm groß - osteuropäisches Aussehen - rötlich / blonde kurze Haare - Vollbart - helles, weißes T-Shirt

Im Zeitraum von 13:50 Uhr bis 18:00 Uhr wurde zudem die Seitenscheibe eines, auf dem Parkplatz an der Schulstraße, abgestellten schwarzen VW Golf eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten. Ob dieser Sachverhalt in Verbindung mit den Diebstählen aus der Kabine steht, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell