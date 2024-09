Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungen durchwühlt

Baden-Baden (ots)

Unbekannte sind am Samstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bernhardstraße eingebrochen. Mit einem Werkzeug wurde offenbar ein Fenster aufgehebelt um ins Innere zu gelangen. Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit Schmuck als Beute verließ der Einbrecher die Wohnung. Insgesamt liegt der Diebstahls- und vor allem Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Eine Zeugin konnte am Samstag gegen 21 Uhr das Bersten einer Scheibe an einem Anwesen in der Karlstraße wahrnehmen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Küchenfenster mit drei Steinen eingeworfen. Der unbekannte Dieb nahm aus dem Inneren eine Uhr an sich und verließ die Wohnung offenbar durch ein Schlafzimmerfenster. Der Diebstahlschaden und angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

/ph

