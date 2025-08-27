PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Drei PKW-Insassen verletzen sich bei Kollision mit LKW

Straelen-Herongen (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) um 10:47 Uhr wollte eine 39-Jährige aus Duisburg vom Parkdeck eines Logistikunternehmens an der Veilingstraße in ihrem Mitsubishi Space Star auf die Veilingstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten LKW. Es kam mittig der Fahrbahn zur Kollision. Die 39-Jährige am Steuer verletzte sich leicht, ebenso ihre beiden Beifahrerinnen, zwei Frauen im Alter von 36 und 41, ebenfalls aus Duisburg. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der 59-Jährige LKW-Fahrer aus Geldern blieb unverletzt. (tsb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren