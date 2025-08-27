Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Drei PKW-Insassen verletzen sich bei Kollision mit LKW

Straelen-Herongen (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) um 10:47 Uhr wollte eine 39-Jährige aus Duisburg vom Parkdeck eines Logistikunternehmens an der Veilingstraße in ihrem Mitsubishi Space Star auf die Veilingstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten LKW. Es kam mittig der Fahrbahn zur Kollision. Die 39-Jährige am Steuer verletzte sich leicht, ebenso ihre beiden Beifahrerinnen, zwei Frauen im Alter von 36 und 41, ebenfalls aus Duisburg. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der 59-Jährige LKW-Fahrer aus Geldern blieb unverletzt. (tsb)

