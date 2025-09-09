Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf Hafenbrücke gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Nacht zum heutigen Dienstag haben drei bislang unbekannte Täter die Worte "Free Palestine" auf die Hafenbrücke im Stadtteil Wesertor geschmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen der Tat. Gegen Mitternacht hatten Autofahrer drei mit Kapuzenpullovern bekleidete Personen beobachtet, welche den mehrere Meter großen politischen Schriftzug mit roter Farbe auf den Gehweg der Hafenbrücke malten. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der umgehend zum Tatort geeilten Streifen der Polizei flüchten und auch im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell