Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf Hafenbrücke gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Wesertor:
In der Nacht zum heutigen Dienstag haben drei bislang unbekannte Täter die Worte "Free Palestine" auf die Hafenbrücke im Stadtteil Wesertor geschmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen der Tat. Gegen Mitternacht hatten Autofahrer drei mit Kapuzenpullovern bekleidete Personen beobachtet, welche den mehrere Meter großen politischen Schriftzug mit roter Farbe auf den Gehweg der Hafenbrücke malten. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der umgehend zum Tatort geeilten Streifen der Polizei flüchten und auch im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.
Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell