PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf Hafenbrücke gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Nacht zum heutigen Dienstag haben drei bislang unbekannte Täter die Worte "Free Palestine" auf die Hafenbrücke im Stadtteil Wesertor geschmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen der Tat. Gegen Mitternacht hatten Autofahrer drei mit Kapuzenpullovern bekleidete Personen beobachtet, welche den mehrere Meter großen politischen Schriftzug mit roter Farbe auf den Gehweg der Hafenbrücke malten. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der umgehend zum Tatort geeilten Streifen der Polizei flüchten und auch im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren