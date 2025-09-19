PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Fußgänger von Lastwagen erfasst/Rettungsghubschrauber im Einsatz

Mörlenbach (ots)

Beim Wiederanfahren mit seinem Lastwagen mit Anhänger erfasste am Freitagvormittag (19.09.), kurz nach 11.30 Uhr, ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer in der Fürther Straße (Bundesstraße 38) aus bislang unbekannter Ursache einen 65-jährigen Fußgänger. Der 46-Jährige war aus Rimbach kommend in Fahrtrichtung Mörlenbach unterwegs und musste zuvor wegen stockenden Verkehrs anhalten. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink eingeliefert.

Die Bundesstraße 38 war bis gegen 13.00 Uhr zwischen Weiherer Straße und Schmittgasse vollgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

