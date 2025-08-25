PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anlagebetrug

Gotha (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Betrug mit Kryptowährungen. Eine 55-Jährige überwies in den letzten Wochen einen unteren fünfstelligen Eurobetrag auf ein Tradingkonto für Kryptowährungen. Dem war eine Kommunikation mit Unbekannten über Chatgruppen in sozialen Medien vorangegangen. Die Polizei weist darauf hin: -Seien Sie äußerst vorsichtig bei Kapitalanlagen, bei welchen Ihnen die Aussicht auf angeblich hohe Gewinne gestellt wird. -Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. -Lassen Sie Ihnen vorliegende Angebote beispielsweise von spezialisierten Anwälten oder Verbraucherzentralen prüfen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

