Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Durch den Sicherheitsdienst auf einer Veranstaltung in Goldbach wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntag mitgeteilt, dass offenbar eine unbekannte Person Betäubungsmittel an Gäste verkauft. Die Polizei kam zum Einsatz und konnte einen 39-Jährigen (deutsch) ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es ist nicht auszuschließen, dass auch jüngere Gäste angesprochen wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0219941/2025 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
