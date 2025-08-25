PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Audi sowie ein 37-jähriger Fahrer eines Daimler in genannter Reihenfolge die B176 von Dachwig in Richtung Tonna. Die 21-Jährige beabsichtigte nach rechts in die Herbsleber Straße einzubiegen und verringerte dazu ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 37-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Infolgedessen kam die 21-Jährige von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaunspfosten und überschlug sich. Der Audi kam auf der Seite zum Liegen, dieser wurde abgeschleppt. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

