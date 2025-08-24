LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer Verletzten
Treffurt (ots)
Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Unterm Weiher in Treffurt in Richtung Falkener Landstraße. Aus unbekannter Ursache kommt sie nach rechts ab und kollidiert mit einem Zufahrtstor einer ortsansässigen Firma. Die Fahrerin wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand sowohl am Pkw als auch am Tor Sachschaden. (vt)
