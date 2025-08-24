Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung in Bahnhof - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Am 24.08.2025 gegen 07:20 Uhr befanden sich ein 21-jähriger Mann aus Gerstungen sowie eine Gruppe aus vier weiteren, unbekannten Personen im Wartebereich des Eisenacher Bahnhofs.

Der 21-Jährige bat die Vierergruppe um etwas mehr Ruhe. Hierauf stand eine männliche Person aus der Gruppe auf und schlug mehrfach auf den 21-Jährigen ein. Dann verließ die Gruppe den Bahnhof durch den Nordausgang. Der 21-jährige Mann blieb verletzt im Warteraum zurück und informierte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0219997/2025) entgegen. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell