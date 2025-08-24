LPI-GTH: Körperverletzung in Bahnhof - Zeugensuche
Eisenach (ots)
Am 24.08.2025 gegen 07:20 Uhr befanden sich ein 21-jähriger Mann aus Gerstungen sowie eine Gruppe aus vier weiteren, unbekannten Personen im Wartebereich des Eisenacher Bahnhofs.
Der 21-Jährige bat die Vierergruppe um etwas mehr Ruhe. Hierauf stand eine männliche Person aus der Gruppe auf und schlug mehrfach auf den 21-Jährigen ein. Dann verließ die Gruppe den Bahnhof durch den Nordausgang. Der 21-jährige Mann blieb verletzt im Warteraum zurück und informierte die Polizei.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0219997/2025) entgegen. (vt)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell