Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung in Bahnhof - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Am 24.08.2025 gegen 07:20 Uhr befanden sich ein 21-jähriger Mann aus Gerstungen sowie eine Gruppe aus vier weiteren, unbekannten Personen im Wartebereich des Eisenacher Bahnhofs.

Der 21-Jährige bat die Vierergruppe um etwas mehr Ruhe. Hierauf stand eine männliche Person aus der Gruppe auf und schlug mehrfach auf den 21-Jährigen ein. Dann verließ die Gruppe den Bahnhof durch den Nordausgang. Der 21-jährige Mann blieb verletzt im Warteraum zurück und informierte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0219997/2025) entgegen. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

