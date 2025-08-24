PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dachrinne gestohlen

Gotha (ots)

Am Samstagvormittag wurde der Polizei Gotha mitgeteilt, dass sich unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht an einem Einfamilienhaus in der Friedrichrodaer Straße von Gotha zu schaffen machten. Die Eigentümerin stellte am Morgen fest, dass die Täter zwei Fallrohre der Dachrinne, welche aus Kupfer waren, demontierten und mitnahmen. Die Täter flohen mit dem Diebesgut unerkannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können. Az.219506/25 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

