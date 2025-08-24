PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Körperverletzung - Beteiligte und Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025 gegen 19:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes im Rehestädter Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung waren die Beteiligten nicht mehr vor Ort. In dem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau nach den Beteiligten bzw. Zeugen des Vorfalls. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

