LPI-GTH: Körperverletzung - Beteiligte und Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitag, den 22.08.2025 gegen 19:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes im Rehestädter Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung waren die Beteiligten nicht mehr vor Ort. In dem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau nach den Beteiligten bzw. Zeugen des Vorfalls. (sk)
