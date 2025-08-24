Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Herrenloser Koffer - Besitzer nun in Haft

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend wurde ein herrenloser Koffer im Stadtgebiet Gotha gemeldet. Kurz nachdem die Polizeibeamten eintrafen, stolperte ihnen ein betrunkener Mann entgegen, welcher bereits auf der Suche nach seinem Koffer war. Der 40-Jährige brachte es bei einem Atemalkoholtest auf über 2 Promille. Bei einer Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser gleich mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Der Betrunkene nüchtert nun in einer Justizvollzugsanstalt aus und darf für längere Zeit dort verbleiben. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell