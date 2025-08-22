LPI-GTH: Durchsuchung in Ohrdruf
Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)
Bei einem Polizeieinsatz wegen des Verdachtes eines waffenrechtlich relevanten Sachverhaltes mussten die Anwohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Beeinträchtigung war nur kurzzeitig. Nach Beendigung konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Die gefundenen Munitionsteile werden nunmehr durch die Kriminalpolizei untersucht. (ss)
