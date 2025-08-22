LPI-GTH: Zeugensuche
Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)
Von zwei in Pferdsdorf befindlichen Pumpstationshäuschen entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem Fallrohre. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 700 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 09.00 Uhr und heute, 08.30 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0218814/2025) entgegen. (jd)
