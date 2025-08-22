LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots) - Aus einem im Bereich Waltershäuser Straße/18.-März-Straße geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine schwarze Tasche samt Inhalt im Wert von rund 1.000 Euro. Um an das Beutegut zu gelangen, beschädigten der oder die Unbekannten eine Seitenscheibe des Pkw. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise zum ...

mehr