LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Gotha (ots)

Aus einem im Bereich Waltershäuser Straße/18.-März-Straße geparkten Mercedes entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine schwarze Tasche samt Inhalt im Wert von rund 1.000 Euro. Um an das Beutegut zu gelangen, beschädigten der oder die Unbekannten eine Seitenscheibe des Pkw. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0218136/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

