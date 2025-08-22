Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen in Dankmarshausen

Dankmarshausen / Wartburgkreis (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen gefahrenabwehrenden Einsatz in der Gemeinde Werra-Suhl-Tal, OT Dankmarshausen erfolgreich beendet. Vorausgegangen war eine Körperverletzung sowie weitere Delikte eines 34jährigen, der zunächst Streit bei einer Bekannten und deren Lebensgefährten suchte. Wenig später wurde der Tatverdächtige von unbeteiligten Zeugen im Umgang mit einem waffenähnlichen Gegenstand beobachtet. Zudem verdichteten sich Informationen zum Besitz von Sprengmitteln. Unter Führung der Landespolizeiinspektion Gotha wurden Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamts, der Kriminalpolizei Gotha, der Polizeiinspektion Eisenach sowie geschlossene Einheiten weiterer Polizeibehörden zum Einsatz gebracht. Der 34-Jährige konnte im Rahmen des Einsatzes in Gewahrsam genommen. Personen wurden nicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine selbstgebaute Sprengvorrichtung sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Während der Einsatzmaßnahmen wurden insgesamt sieben Personen vorsorglich evakuiert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Tatobjekt freigegeben. Gefahren für Anwohner bestanden nicht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. (ck)

