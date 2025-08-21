PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand - 2. Nachtragsmeldung - Änderung Telefonnummer

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025 kam es in einem Billard-Café in der Straße "Jakobsplan" zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandortuntersuchungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Durch die offenbar vorsätzliche Inbrandsetzung bestand zumindest kurzzeitig eine erhebliche Gefahr für umliegende bewohnte Häuser. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in dieser Nacht, also auch weit vor Brandausbruch gegen 03.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des betroffenen Objektes gemacht haben. Zeugen, die über Foto- oder Videomaterial verfügen, können dieses problemlos über folgenden Link hochladen: https://th.hinweisportal.de /2025082013-brand-billard-cafe-eisenach/de/upload

Sachdienliche Hinweise darüber hinaus nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0215129/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 21.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Arnstadt (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1044 im Bereich des Autobahnzubringers zur Anschlussstelle Arnstadt Nord der BAB 71 durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h sowie 60 km/h für Lkw. 681 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 133 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 137 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen versuchten im Verlauf des gestrigen Tages gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Sodenstraße einzudringen. Dadurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0217244/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Im Bereich eines Garagenkomplexes in der Straße "Zum Roten Stein" geriet gestern, gegen 17.00 Uhr eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, unter anderem an weiteren Mülltcontainern, in Höhe von circa 500 Euro. Der Brand wurde nach ersten Vermutungen durch unsachgemäß entsorgte nachglühende Stoffe verursacht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
