Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Roller entwendet

Ilmenau (ots)

Einen roten E-Roller der Marke "Nova" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Fahrradständer in der Bergrat-Mahr-Straße. Das Beutegut, welches mittels Schloss gesichert war, hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0217462/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

